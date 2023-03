Verstärkung für Hamburgs Sicherheit: Darum wollen junge Menschen zur Bundespolizei

Wenn es um Polizeieinsätze in Hamburg geht, wissen viele Bürger gar nicht, dass häufig auch die Bundespolizei darin eingebunden ist. Die meisten kennen diese Beamten nur von Bahnhöfen und vom Flughafen und ahnen nicht, dass diese Beamten deutlich mehr Aufgaben wahrnehmen, als bekannt. Nun wurden 65 neue Polizisten und Polizistinnen nach zweieinhalb jähriger Ausbildung in Hamburg vereidigt. Die MOPO sprach mit zweien.

Der letzte große Einsatz der Bundespolizei in Hamburg liegt nur wenige Tage zurück: Spezialeinheiten stürmten am 2. März sechs Wohnungen in Hamburg. Es war ein bundesweiter Schlag gegen Schleuser. Weitere Objekte wurden in Berlin durchsucht. Sechs Frauen und Männern wird vorgeworfen, dass sie Afghanen in die Bundesrepublik eingeschleust haben sollen.

Großes Aufgabengebiet reizt die Bewerber

Auch bei Fußballspielen des FC St. Pauli und des HSV kommen Bundespolizisten zum Einsatz. Die Beamten sind für die reibungslosen An- und Abfahrten der Fans zuständig, stellen verbotene Gegenstände wie Pyros und Waffen sicher. Zuletzt beim Hochrisikospiel zwischen St. Pauli und Hansa Rostock.

Eine Spezialeinheit der Bundespolizei bei der Festnahme eines Menschenhändler. RUEGA Eine Spezialeinheit der Bundespolizei bei der Festnahme eines Menschenhändler.

Bei Demos und Drogenrazzien ist die Bundespolizei ebenfalls beteiligt. Zudem verfügt die Bundespolizeiinspektion Hamburg über einige Spezialeinheiten und verdeckte Ermittlungsabteilungen, deren Aufgabengebiete – etwa beim Menschenhandel – weit über die Grenzen der Hansestadt hinausgehen.

Mit wachsenden Aufgaben ist auch mehr Personal gefragt und so wurden am vergangenen Donnerstag 65 neue Polizisten und Polizistinnen nach zweieinhalb jähriger Ausbildung in Hamburg an der Bundeswehr Universität (Marienthal) vereidigt. Die MOPO sprach mit zweien.

Emma (Heinz (22) bewarb sich gleich nach dem Abitur bei der Bundespolizei. Marius Roeer Emma (Heinz (22) bewarb sich gleich nach dem Abitur bei der Bundespolizei.

Emma Heinz (21) hat sich nach dem Abi mit der Berufswahl beschäftigt und ist sehr schnell auf die Bundespolizei gekommen. Im Rahmen von Praktischen Einheiten war sie schon bundesweit eingesetzt, etwa beim G7 Gipfel in Bayern. Besonders hat sich ein Ereignis bei Rostock eingeprägt: „Wir waren in Bützow am Bahnhof eingesetzt während des Spieles Rostock – HSV. Plötzlich standen diverse Hooligans vor uns und wir mussten einschreiten. Das sind Situationen, mit denen man sich früher nie beschäftigt hat, auf die wir aber in der Ausbildung vorbereitet wurden.“

Elias Uphoff (22) schätzt die Vielfältigkeit bei der Bundespolizei. Marius Roeer Elias Uphoff (22) schätzt die Vielfältigkeit bei der Bundespolizei.

Auch Elias Uphoff (22) hat sich für das Berufsbild des Bundespolizisten entschieden. Während seiner Ausbildung wurde er auch in Berlin eingesetzt: „Bei dem Einsatz standen wir am Bahngleis, als plötzlich eine Gruppe auf einen 18-Jährigen losgegangen ist. Wir konnten dazwischen gehen und den Vorfall beenden, bevor Schlimmeres passieren konnte.“ Das breite Aufgabengebiet hat den 22-Jährigen ebenso wie die 21-Jährige überzeugt, zur Bundespolizei zu gehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Einschleusung, Geldwäsche: Großeinsatz der Bundespolizei in Hamburg

Für Michael Schuol, Präsident der Direktion Hannover, die auch für Hamburg zuständig ist, bedeuten die Berufseinsteiger nicht nur die dringend benötigte Verstärkung, sondern auch eine hochwillkommene Verjüngung der Dienststellen.