Florian (41) braucht dringend Hilfe – wer hat ihn gesehen?

Seit Sonntagabend wird der Mann aus dem Norden Hamburgs vermisst. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Er ist 41 Jahre alt, hat eine geistige Behinderung und braucht dringend Medikamente: Der Hamburger Florian Bahnsen wurde zuletzt am Sonntagabend in seiner Wohneinrichtung in Groß Borstel gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Da der Vermisste Orientierungsschwierigkeiten hat, aber gern Bus und Bahn nutzt, ist unklar, wo er sich derzeit aufhält. Die Suche der Polizei blieb bislang ohne Erfolg, nun bitten die Beamten um Hilfe aus der Bevölkerung.

Vermisster Hamburger: Wer hat Florian Bahnsen gesehen?

Florian Bahnsen wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, untersetzt und wirkt etwas älter als er ist. Er trägt lange, glatte, dunkle Haare und einen Vollbart, auffällig ist außerdem sein unsicherer Gang. Zuletzt trug er eine dunkle Dreiviertelhose, ein rosa Oberteil, eine graue Weste und dunkle Kunststoffpantoffeln.

Das könnte Sie auch interessieren: „Eltern entsetzt“: Zweitgrößter Stadtteil Hamburgs hat keinen Kinderarzt mehr

Hinweise auf den Verbleib des Vermissten nimmt die Polizei unter 040/42 86 – 56 789 entgegen. Wer Florian Bahnsen begegnet, kann die Beamten auch unter der Notrufnummer 110 informieren. (mp)