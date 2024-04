Zu wenige Kinderärzte in Horn, zu wenige Kinderärzte in Mümmelmannsberg: Man will es nicht, aber diese Art von Schlagzeilen zeigt mittlerweile einen Abstumpfungseffekt, so oft liest man sie in den Hamburger Medien. Doch ein guter Kinderarzt ist der Grundstein für eine gelungene Integration. Umso fataler, dass in einem der größten Stadtteile Hamburgs jetzt der einzige Kinderarzt dichtmachen muss – und zwar aufgrund von Sprachproblemen.

„Wenn wir die Türen hier aufmachen würden, wäre es voll“, sagt Kinderarzt Dr. Konrad Steidel aus dem Medizinischen Versorgungszentrum am Billstedter Einkaufszentrum an der Möllner Landstraße. 9000 Kinder behandelt die Praxis im Jahr, Tendenz steigend. Deshalb haben die Verantwortlichen entschieden, Termine nur noch telefonisch zu vergeben.

Arztbesuch mit Google, Verwandten, Händen und Füßen

Der Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund lag 2022 in Billstedt bei 80,3 Prozent, bei über 18-Jährigen bei 62,7 Prozent. Viele davon können kein Deutsch. Für die letzte verbliebene Kinderarztpraxis im Stadtteil ist das ein wirtschaftliches Problem. „Beim Kinderarzt in Barmbek dauert eine U-Untersuchung eine Viertelstunde, bei uns 35 Minuten“, erklärt Volker Krehl, Geschäftsführer des MVZ Billstedt. „Wir nutzen Google zur Übersetzung, unterhalten uns mit Händen und Füßen oder ein Verwandter, der besser Deutsch kann, wird angerufen und das Handy auf den Tisch gelegt. Das verlangsamt den Patientenfluss und wir verdienen weniger.“

Arzt Steidel sagt, er würde am liebsten 20 Sprachen sprechen. Er kann aber nur Englisch, Deutsch und Portugiesisch. Einige Angestellte können Türkisch. „Alle anderen Sprachen fallen raus.“

Dr. Konrad Steidel ist seit 2017 Kinderarzt im Billstedter MVZ. Er sagt: „Die Schließung wäre ein Drama!“ Florian Quandt Dr. Konrad Steidel ist seit 2017 Kinderarzt im Billstedter MVZ. Er sagt: „Die Schließung wäre ein Drama!“

Laut Krehl war die Kinderarztpraxis von Anfang an kein wirtschaftliches, sondern ein soziales Projekt. „Selten lief die Praxis für kurze Zeit plus minus null, meistens mussten die Gesellschafter Geld reinstecken. Irgendwann geht das nicht mehr.“ Ende April oder Mai muss sie deshalb voraussichtlich schließen.

Billstedt: Mangel an Ärzten kann Kriminalität begünstigen

Dabei, und darin sind sich alle Beteiligten einig, gibt es kaum etwas Wichtigeres als eine vernünftige medizinische Versorgung in den ersten Lebensjahren. „Wir haben hier viele Kinder mit Sprach-Entwicklungsstörungen, aber auch Fettleibigkeit“, erklärt Volker Krehl. „Man muss den Eltern erklären, was Logopädie ist oder wie man sich gesund ernährt, warum Sport wichtig ist und welche Impfungen notwendig sind. Tut man das nicht, hat das fatale Folgen.“

Ärzte gehören zu den wichtigsten Ansprechpartnern, so Konrad Steidel. „Gerade in sozialen und kulturellen Fragen. Wenn beide Elternteile arbeiten müssen, um die Familie über Wasser zu halten, bleibt für die Förderung der Kinder kaum Zeit. Das Ende der Praxis wäre ein großer Rückschritt für die Menschen und für die Integration. Es wäre ein Drama.“

Das MVZ in Billstedt befindet sich an der Möllner Landstraße. Florian Quandt Das MVZ in Billstedt befindet sich an der Möllner Landstraße.

Wenn Kinder sich abgehängt fühlen, kann das zu Kriminalität führen, sagt auch Jens Mollenhauer, der als Polizist im Bereich Jugendschutz früher viel auf Billstedts Straßen unterwegs war. „Viele denken, sie können nur etwas werden, wenn sie kriminell sind. Sie brauchen Ansprechpartner auf Augenhöhe, die erklären, dass es nicht so ist. Und dazu gehören definitiv Ärzte.“

Bedarf für Prävention gibt es Billstedt: Im Jahr 2023 war die Zahl der Gewaltdelikte wie Mord, Totschlag, gefährliche Körperverletzung, Raub, schwere Sexualdelikte in Billstedt besonders hoch für eine Wohngegend: 449 von 100.000 Einwohnern wurden Opfer solcher Straftaten. Zum Vergleich: In Eimsbüttel waren es 213. 2021 gab es in Billstedt die meisten Autodiebstähle im Bezirk Mitte (56) und auch die meisten Wohnungseinbrüche (83).

Nur noch ein Kinderarzt in Billstedt: Das sagt die Behörde

Für die Patienten ist das Ende der Praxis ein schwerer Schlag. „Wir bekommen viele Anrufe, die Eltern sind entsetzt“, sagt MVZ-Leiter Krehl. „Das ist schwer zu ertragen, weil wir unsere Patienten mögen und sie uns am Herzen liegen. Die nächste Kinderarztpraxis ist nicht nur voll, sondern auch zwölf Kilometer entfernt – da müssen Sie erstmal hinkommen mit einem Neugeborenen und Kinderwagen. Wir befürchten, dass viele dann in die Notaufnahme fahren werden, wo sie eigentlich nicht hingehören.“

MVZ-Chef Volker Krehl hat die Praxis von Anfang an nicht als wirtschaftliches, sondern als soziales Projekt betrachtet. Doch irgendwann ist auch damit mal Schluss. Florian Quandt MVZ-Chef Volker Krehl hat die Praxis von Anfang an nicht als wirtschaftliches, sondern als soziales Projekt betrachtet. Doch irgendwann ist auch damit mal Schluss.

Die zuständige Sozialbehörde ist sich des Problems bewusst, kann aber noch keine adäquate Lösung präsentieren. „Mit der kürzlich erfolgten Eröffnung einer kinderärztlichen Einrichtung in Rahlstedt hat die KVH einen ersten wichtiger Schritt unternommen“, heißt es auf MOPO-Anfrage. „Zudem waren bis Februar 2024 4,25 zusätzliche Arztsitze in der Arztgruppe der Kinder- und Jugendärztinnen durch die KVH ausgeschrieben. Die KVH hatte dazu mitgeteilt, dass Bewerbungen mit den Stadteilen Billstedt, Bramfeld und Rahlstedt besondere Aussicht auf Erfolg haben und dazu noch eine Förderung aus dem Strukturfonds für diese Stadtteile in Aussicht gestellt.“

Darüber hinaus würden zum 1. April 2023 die Leistungen der Kinder- und Jugendärzt:innen entbudgetiert. Über die Auswirkungen gebe es zwar noch keine belastbaren Daten. Diese Initiative solle aber mittelfristig zu einer Verbesserung der Versorgungslage führen, so die Sozialbehörde.