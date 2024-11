Vermisstenfahndung: Wer hat Olena aus Hamburg gesehen?

Seit Sonntagabend wird die 42-jährige Olena B. aus Poppenbüttel vermisst. Die Polizei hat eine öffentliche Fahndung gestartet und bittet um Mithilfe.

Laut Polizei besuchte Olena B. am Sonntagabend eine Verwandte in der Straße Osterrade in Lohbrügge. Gegen 22.30 Uhr verließ sie demnach die Wohnung, seitdem ist sie spurlos verschwunden. Die Vermisste soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, es soll die Möglichkeit einer Eigengefährdung bestehen. Eine mögliche Suchterkrankung könnte die Situation verschärfen.

Polizei Wandsbek: Öffentliche Fahndung gestartet

Die Polizei Hamburg beschreibt die Vermisste als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß mit blonden, langen, glatten Haaren. Sie habe eine schlanke Statur und sei optisch etwa 30 Jahre alt. Zuletzt wurde sie gesehen in einem lilafarbenen Jogginganzug mit einer beigen Teddyjacke sowie einer schwarz-weißen Tasche. Laut Polizei spreche die Frau nur Ukrainisch und Russisch.

Das könnte Sie auch interessieren: Hinrichtung im Treppenhaus – jetzt gibt es neue Details über das Mordopfer

Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei bleibt die Vermisste unauffindbar. Ein Richter hat daher die öffentliche Fahndung angeordnet. Personen, die Informationen zum Aufenthaltsort von Olena Bida haben, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)