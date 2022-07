Verlassenes Haus in den Boberger Dünen steht in Flammen

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonntag ist die Hamburger Feuerwehr zu einem Einsatz nach Billstedt gerufen worden: In den Boberger Dünen stand ein leeres Gebäude in Flammen. Das bestätigte der Lagedienst.

Vor allem aus dem Dach des ehemaligen Stalls, das seit Jahren leer stand, schlugen Flammen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit zwei sogenannten C-Rohren. Das Wasser zogen sie sich dafür aus einem kleinen Bach.

Hamburg: Leeres Haus in den Boberger Dünen steht in Flammen

Als der Großteil der Flammen gelöscht war, trugen Beamte Holzbalken und andere in Brand geratene Gegenstände aus dem Haus ins Freie und löschten diese. Danach wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliche Schüsse in Hamburger Shisha-Bar: Warum musste Terry (27) sterben?

Die Polizei sperrte den Zugang zum Naturschutzgebiet an der Straße An der Steinbek und nahm später die Ermittlungen auf. Noch ist die Brandursache unklar. Brandstiftung wird geprüft. (dg)