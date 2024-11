Verkehrskontrollen in Hamburg: tausende Falschparker abgezettelt

Unter dem Motto „mobil aber sicher“ hat die Polizei im Oktober verstärkt Verkehrskontrollen im Hamburger Stadtgebiet durchgeführt. Viele Verkehrssünder fielen auf – tausende Falschparker wurden angezettelt.

380 Kontrollen wurden im Oktober durchgeführt. Die Beamten nahmen mehr als 3800 Fahrzeuge und fast 3000 Personen unter die Lupe. Nun wurde Bilanz gezogen.

27 Autofahrer waren betrunken oder bekifft

15 Autofahrer wurden betrunken am Steuer erwischt, weitere 12 waren bekifft und 222 fuhren deutlich zu schnell durch die Stadt. 199 Mal fielen Fahrten über eine rote Ampel auf, 648 Autofahrer wurden beim verbotenem Abbiegen und Wenden erwischt und 389 weitere, als sie während der Fahrt mit dem Handy telefonierten.

Bei 42 der kontrollierten Personen am Steuer stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein besaßen. Aber auch erhebliche Mängel an Fahrzeugen wurden festgestellt. Außerdem verteilten die Beamten 7192 Knöllchen an Falschparker.

Verstöße auch bei Radfahrern – 152 fuhren trotz roter Ampel

Nicht viel besser sah es bei Radfahrern aus. 39 telefonierten am Lenker und 152 überfuhren rote Ampeln. 59 Radler wurden gestoppt, weil sie auf Gehwegen fuhren, und 129 weitere, weil sie entgegen der Fahrtrichtung fuhren.

Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen durchführen. Im November widmen sich die Einsatzkräfte schwerpunktmäßig den Themen „ruhender Verkehr“ und „technische Mängel“.