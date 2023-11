Bei Verkehrskontrolle in Hamburg: Polizei erlebt besonders krassen Fall

Unter dem Motto „Mobil aber sicher“ führt die Hamburger Polizei regelmäßig Verkehrskontrollen in Hamburg durch. So auch am Dienstagmorgen. Im Fokus stand dabei die Überprüfung von Lkw, die mit zu hohem Tempo abbiegen. Auch andere Verkehrsteilnehmer rückten in den Fokus der Beamten. Einen besonders krassen Fall erlebten sie im Hamburger Westen.

Eine Vielzahl von Polizisten postierte sich am Dienstag zwischen 7 und 13.30 Uhr an neuralgischen Verkehrspunkten in der Stadt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf abbiegenden Lkw und Radfahrern, wie auch bei Geschwindigkeitsverstößen und Missachtung roter Ampeln. 125 Fahrzeuge und 132 Personen wurden überprüft.

Zu schnell abbiegende Lkw im Fokus

Die Auswertung der Kontrollen hatte es in sich: Acht Lastwagenfahrer waren beim Abbiegen zu schnell. Einer der Trucker bog mit gemessenen 24 km/h ab. Bei anderen Lkw-Fahrern wurden zweimal mangelnde Ladungssicherungen und zweimal Nicht-Anschnallen festgestellt. Ein weiterer hatte gegen Sozialvorschriften verstoßen.

Aber auch Radfahrer wurden verstärkt gestoppt. 15 waren über eine rote Ampel gefahren, vier entgegen der Fahrtrichtung. Fünf wurden angehalten, weil sie entgegen der Einbahnstraße fuhren.

Einarmiger unter Drogen am Lenkrad erwischt

Im Hamburger Westen trauten die Beamten ihren Augen kaum, als sie einen in einem schlechten Zustand befindlichen polnischen Pkw mit mehreren Insassen stoppten. Dem Fahrer, ein Ukrainer (34), fehlte der rechte Arm, den er zum Schalten benötigt hätte.

Mit dieser Behinderung hätte er das Fahrzeug gar nicht führen dürfen. Außerdem stand er unter Drogen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.