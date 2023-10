Nerv-Morgen für Autofahrer: Ganz Hamburg steht im Stau

Autofahrer in Hamburg brauchten am Mittwochmorgen starke Nerven. Besonders im Bereich der Altstadt, Altona und St. Pauli stand der Verkehr teilweise still. Auch vom Süden kommend über die A7 oder die Wilhelmsburger Reichstraße in die City brauchten Autofahrer erheblich länger.

Laut einem Sprecher der Verkehrsleitzentrale der Polizei gab es seit dem Morgen ein ungewöhnlich hohes Verkehrsaufkommen in Hamburg. Auf vielen Straßen im Hamburger Stadtgebiet herrschte Stop and Go. Erschwerend kommt hinzu, dass eine Menge Baustellen den Verkehrsfluss zusätzlich beeinträchtigen.

Viele Baustellen und hohes Verkehrsaufkommen

So zum Beispiel die am Wallringtunnel und am Millerntor. Die Sperrung der Palmaille als zusätzliches Hindernis sorgte für ein Verkehrschaos in Altona.

Auch auf der A7 in Richtung Hamburg ging es nur mit großem Zeitverlust voran. Grund hierfür war ein Lkw, der Höhe Waltershof liegengeblieben war. Die Polizei rechnet damit, dass erst ab dem späten Vormittag wieder halbwegs Normalität auf den Straße einkehrt.