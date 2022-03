Verfolgungsjagd in Hamburg – Mutter und Kind verletzt

Die Verfolgung eines gestohlenen Hyundais hat am Freitagabend in Allermöhe die Besatzungen mehrerer Streifenwagen beschäftigt. Als Zivilfahnder das entwendete Auto stoppen wollten, gab der Mann am Steuer Gas. Das Fluchtfahrzeug rammte einen VW. Darin wurden eine Mutter (30) und ihr Kind (6) leicht verletzt.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten Zivilfahnder gegen 19 Uhr einen am Tag zuvor als gestohlen gemelden Hyundai an der Hans-Stoll-Straße ausgemacht. Die Beamten beobachteten, wie dann zwei Männer in das Auto stiegen. Als sie den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Gas.

Hamburg: Fluchtwagen rammt BMW

Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich daran. Der Hyundai-Fahrer raste laut Polizei durch enge Straßen und über Gehwege, um zu entkommen. An der Walter-Becker-Straße rammte er einen entgegenkommenden VW-Passat. Darin wurden eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind verletzt.

Der durch den Crash fahruntüchtig gewordene Hyundai kam nur noch wenige Meter weiter und rammte auch noch einen geparkten BMW. Daraufhin flüchteten die Insassen zu Fuß weiter und entkamen. Das Fluchtauto wurde sichergestellt.