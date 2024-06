Verfolgungsjagd in Hamburg – Flüchtige springen aus fahrenden Auto

Mutmaßlich illegales Autorennen an der Alster: Zivile Polizisten wollten am Montagabend einen der beteiligten Wagen stoppen, doch dessen Fahrer gab Gas – und sprang zusammen mit dem Beifahrer aus dem noch fahrenden Auto.

Laut Polizei wurde eine Zivilstreife der Bundespolizei gegen 21.15 Uhr auf der Lombardsbrücke (Neustadt) Zeuge eines mutmaßlich illegalen Autorennens zwischen einem VW-Golf und einem Mercedes. Als die Beamten den Golf stoppen wollten, gab dessen Fahrer Gas. Verfolgt von den Polizisten ging es über mehrere rote Ampeln bis zum Grindelhof (Rotherbaum). Hier sprangen der Fahrer (22) und sein 32-jähriger Beifahrer aus dem noch fahrenden Auto und flüchteten.

Führerloses Fluchtauto kracht gegen geparkte Fahrzeuge

Der noch rollende Golf krachte erst über eine Mittelinsel und dann in drei geparkte Autos. Zur Verstärkung eingetroffene Beamte der Landespolizei fassten die Flüchtigen kurz darauf. Der 22-Jährige, der keinen Führerschein hatte, soll unter Drogen gestanden haben; eine Blutprobe wurde angeordnet. Bei ihm und dem 32-Jährigen wurden rund 2.000 Euro Bargeld gefunden. Im Auto selbst lagen mehrere Beutel Haschisch und Marihuana.

Das könnte Sie auch interessieren: Flucht vor Zoll: Mercedes-Fahrer lässt Neffen (16) zurück – Showdown auf der A7

Ein für die Wohnsitze der Männer erwirkter Durchsuchungsbeschluss wurde noch am gleichen Abend vollstreckt. In der Wohnung des 22-Jährigen wurden neben gefährlichen Gegenständen weitere 1400 Euro Bargeld und typisches Verpackungsmaterial für den Drogenhandel sichergestellt. In der Wohnung des Älteren wurden Marihuanapflanzen und Material für dessen Aufzucht gefunden.