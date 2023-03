Verfolgungsfahrt auf der A7: Polizei und Zoll stoppen Auto – Drogen sichergestellt

Nach einer Verfolgungsjagd auf der A7 habe Zollbeamte am Dienstagnachmittag ein Auto in Höhe Bahrenfeld gestoppt, in dem später Drogen gefunden wurden. Alles begann offenbar mit einer Routinekontrolle.

So wollten Beamte des Hauptzollamtes das Fahrzeuge im Harburger Raum kontrollieren, sie gaben entsprechende Zeichen. Doch der Fahrer gab den Angaben der Behörde nach Gas: Die Verfolgung, an der sich mehrere Peterwagen des Zolls und der Polizei beteiligten, endete in einer Baustelle in Bahrenfeld.

Mann versucht zu flüchten – Festnahme

Einer der zwei Insassen soll noch versucht haben, zu flüchten. Doch er wurde von den Beamten gestoppt und kurz darauf in Handschellen abgeführt. Sein Begleiter durfte gehen.

In dem Wagen wurde einem Sprecher des Zollfahndungsamtes zufolge Betäubungsmittel gefunden – um welche Art es sich handelte, ließ der Beamte offen. Der Fahrer wird höchstwahrscheinlich in U-Haft kommen, Ermittlungen gegen ihn dauern an. (dg)