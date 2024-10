Hamburg: Trotteldealer lassen sich kiloweise Drogen ins Hotel liefern

Eine Paketlieferung endete für einen Hotelgast auf St. Pauli in U-Haft. Der Mann hatte ein an der Rezeption für ihn abgegebenes Paket in Empfang nehmen wollen. Doch zuvor war schon die Polizei eingeschaltet worden. Auch der Paketbote wurde festgenommen.

Die Beamten wurden kurz nach 10 Uhr von der Rezeptionistin eines Hotels an der Bernhard-Norcht-Straße gerufen. Dort hatte ein Mann ein Paket für einen Gast abgegeben. Doch die Sendung kam der Frau verdächtig vor.

Hamburg: Drogen in Paket – zwei Männer festgenommen

Sie hatte den richtigen Riecher: In dem Paket fanden die Beamten rund sieben Kilogramm Marihuana. Kurz darauf erschien der Empfänger (36) an der Rezeption, um die Drogen abzuholen. Die Polizisten nahmen ihn fest und fassten auch den Boten (38), der das Paket abgegeben hatte und sich noch in der Nähe aufhielt.

Das könnte Sie auch interessieren: Encrochat überführte auch ihn: „Größenwahnsinniger“ Hamburger Kokskönig geschnappt

Bei der anschließenden Durchsuchung der Fahrzeuge der beiden Männer wurden Unterlagen und Mobiltelefone sichergestellt. Beide kamen vor den Haftrichter.