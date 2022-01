Nachdem am Samstag bei Bauarbeiten in Neuallermöhe eine Gas-Hauptversorgungsleitung beschädigt worden war, gaben Spaziergänger am Sonntag erneut Gasalarm. Feuerwehr und Polizei rückten sofort aus.

Um 15.40 Uhr hatten Spaziergänger laut Angaben der Polizei Luftblasen bemerkt, die aus dem Wassergraben in der Hans-Stoll-Straße aufstiegen. Genau in diesem Graben befindet sich die am Tag zuvor beschädigte Gasleistung.

Nach Gasalarm: Feuerwehr muss erneut anrücken

Weil Luftblasen auf austretendes Gas hinweisen können, verständigten die Spaziergänger die Einsatzkräfte. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter des Gasversorgers waren vor Ort. Zufahrten und Wanderwege wurden vorsorglich gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Gasalarm in Hamburg: Leitung beschädigt – Einsatz dauert vermutlich noch Stunden

Laut Angaben von Reportern vor Ort, habe auch leichter Gasgeruch in der Luft gelegen. Nach fast zwei Stunden dann die Entwarnung: Es handelte sich nur um eine geringe Konzentration des Gases – vermutlich Restbestandteile vom Vortag. (abu)