Verdacht auf Brandstiftung: UKE-Akademie: Müllunterstand geht in Flammen auf

Lokstedt –

Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag einen Müllunterstand an der Kollaustraße in Hamburg vollständig zerstört – er war Teil eines Gebäudekomplexes, in dem auch das Uni-Klinikum Eppendorf (UKE) Räume anmietet.

Im Konkreten wurden also die UKE-Akademie für Bildung und Forschung (ABK) und ein Fahrradladen im Erdgeschoss durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen: Fenster zerbarsten, der Unterstand blieb nur noch vage stehen. Schwarzer Ruß zierte die Hausfassade.

UKE-Akademie in Hamburg: Müllunterstand geht in Flammen auf

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften mit einem sogenannten C-Rohr die Flammen, löschten auch Mobiliar im Fahrradladen, das in Brand geraten war. Obere Stockwerke blieben von dem Feuer unberührt. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Retter beendet. Ab dann übernahmen die Beamten der Polizei.

Diese gehen, wie die MOPO erfuhr, nach ersten Erkenntnissen wohl von Brandstiftung aus. Die Kripo ermittelt nun in dem Fall. (dg)