Verfassungsfeindlicher Verein will mit Tausenden in Hamburg demonstrieren

Der Hamburger Verein UMEHR e.V. („United Movement for Equal Human Rights“) wird seit Februar beobachtet – vom Verfassungsschutz, der die Organisation wegen „Hetze gegen die Demokratie und radikaler Corona-Proteste“ als verfassungsfeindlich einstuft. Nun will der Verein nach MOPO-Recherchen am Wochenende wieder auf die Straße, um für seine Agenda und um neue Mitstreiter zu werben. Und das direkt in der Innenstadt.

Der Plan von UMEHR: eine Kundgebung am Glockengießerwall/Ecke Ernst-Merck-Straße. Genau bei der Kunsthalle, wo sich bereits in der Vergangenheit immer wieder große Menschenmassen trafen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Bei diesen Protesten liefen auch immer wieder wichtige Akteure der rechten Neonazi-Szene mit.

Hamburg: UMEHR will sich mit Tausenden in City versammeln

UMEHR erwartet für de Kundgebung am Samstag zwischen 14 und 19.30 Uhr mehr als 3000 Teilnehmer. Das Motto: „Wir schützen die Verfassung! Sofortige Beendigung des Ausnahmezustands und aller Pandemiemaßnahmen. Wiederherstellung der Grund- und Menschenrechte für Alle“.

Laut Hamburger Verfassungsschutz soll der Verein für ganz andere, klar radikale Werte stehen. So verachte er die Demokratie und wolle diese in Deutschland abschaffen. Neuerdings verharmlose der Verein auch öffentlich den Ukraine-Krieg und zeige dabei eine „ausgesprochen pro-russische Attitüde“.

Corona-Demos in Hamburg: Seite an Seite mit Rechtsextremen

UMEHR wird von der Behörde dem neuen, erst seit Mitte vergangenen Jahres eingeführten Phänomenbereich der „Delegitimierer“ zugerechnet; die Gruppierung soll grundsätzlich die parlamentarische Demokratie verachten und dabei noch Verschwörungsmythen verbreiten. Wer am Samstag an dem UMEHR-Protest teilnehme, der „läuft Seite an Seite mit Extremisten und Verfassungsfeinden“, so ein Verfassungsschutz–Sprecher zur MOPO.

Hamburg: Weitere Demo mit UMEHR-Bezügen geplant

Ebenfalls für kommenden Samstag ist eine Veranstaltung in Bergedorf angemeldet worden, die – so bestätigte der Verfassungsschutz – auch Bezüge zu UMEHR haben soll. Von 11 bis 14 Uhr wollen die erwarteten 500 Teilnehmer am Bahnhof für „Frieden, Freiheit und Demokratie“ demonstrieren. Ihr Motto: „Geimpft oder nicht – wir lassen uns nicht spalten! Gegen Extremismus“. Die Polizei wird beide Veranstaltungen mit einem Großaufgebot begleiten. (dg)