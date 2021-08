Unterzuckert: Autofahrer (78) baut drei Unfälle in Hamburg

Drei schwere Unfälle auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern: Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer (78) in den Hamburger Stadtteilen Wilstorf und Sinstorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren und drei andere Autos gerammt.

Die Unfallserie begann nach Angaben der Polizei Hamburg gegen 16.30 Uhr auf der Winsener Straße. Auf Höhe des Winsener Stiegs rammte der Senior einen entgegenkommenden Pkw, setzte seine Fahrt aber fort.

Nach MOPO-Informationen fuhr der 78-Jährige ein Stück weiter auf ein Wohnmobil auf. Zwischen den Einmündungen der Rönneburger Straße und des Trelder Weges rammte er schließlich ein entgegenkommendes Fahrzeug frontal, wie die Polizei Hamburg der MOPO mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfälle im Norden: Autos überschlagen sich – zwei Verletzte

Wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte, wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Eine Person kam in Notarzt-Begleitung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Erwachsener und ein Kind wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht. Drei leicht verletzte Personen lehnten weitere Hilfe ab.

Nach Angaben der Feuerwehr war ein medizinischer Notfall des Unglückfahrers die Ursache für den Kontrollverlust. Nach MOPO-Informationen war der Mann unterzuckert.