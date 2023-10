Unglaublich viele Einsätze in Hamburg: Mann bei Explosion schwer verletzt

Die Hamburger Feuerwehr ist seit Samstagabend zu unzähligen Einsätzen ausgerückt. Neben vielen Rettungseinsätzen waren auch immer wieder die Besatzungen der Löschzüge gefordert. Es gab hohen Sachschaden und Verletzte.

Laut einem Sprecher des Lagedienstes sei schon am Samstagabend ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen gewesen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zu 252 Einsätzen aus – normalerweise seien es zwischen 150 und 170.

252 Feuerwehr-Einsätze – mehrere Feueralarmierungen im Stadtgebiet

Los ging es gegen 20.15 Uhr im Billstedter Ortsteil Mümmelmannsberg. Dort stand ein Motorroller an einer Hauswand in Flammen. Die Polizei ermittelt.

Auch in Altona-Nord, St. Georg, Niendorf, Eppendorf und Lohbrügge wurden kleinere Brände gemeldet. Am Holstenplatz schmorte gegen 21.35 Uhr Essen auf einem eingeschalteten E-Herd. In der Kollaustraße piepte ein defekter Rauchmelder. In St. Georg, an der Straße an der Alster, sorgte ein angeheizter Kamin für einen Notruf.

Lohbrügge: Heizpilz explodiert – Mann schwer verletzt

Gegen 22.05 Uhr wieder Alarm an der Kollaustraße. Auch hier schmorte Essen auf einem angeschalteten Herd. Um 01.45 Uhr dann Feueralarm in Lohbrügge. Anwohner der Riehlstraße meldeten eine Explosion: In einem Gartenpavillon war ein Heizpilz explodiert. Ein Mann (28) erlitt dabei schwere Verbrennungen an Gesicht und Armen und kam in ein Krankenhaus.

Um 2.55 Uhr der nächste Notruf, diesmal aus Osdorf. An der Straße Kroonhorst standen mehrere Autos in Flammen. Den Brand hatten Feuerwehrleute nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.