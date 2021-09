Unglück in Hamburger Schwimmhalle: Frau stirbt

Tragisches Unglück in einem Schwimmbecken einer Schule in Langenhorn. Hier kollabierte am Mittwochmorgen eine Seniorin im Wasser. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug, einem Rettungswagen und dem Notarzt an. Der versuchte die alte Dame vergeblich zu reanimieren.

In einem Lehrschwimmbecken einer Schule am Eberhofweg wollte die Frau an einem Kurs einer Seniorengruppe teilnehmen, brach auf dem Weg ins Wasser gegen 8.30 Uhr aber plötzlich zusammen und atmete nicht mehr.

Hamburg: Notarzt versucht vergeblich, Frau zu reanimieren

Ein Notarzt versuchte noch lange, die Frau zu reanimieren. Vergeblich. Sie verstarb noch am Einsatzort. Zeugen des Unglücks wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

