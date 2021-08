Mit einem Großaufgebot und mehreren Rettungswagen ist die Hamburger Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Schwimmbad in Bergedorf ausgerückt. Dort war in einer therarapeutischen Anlage hochgiftiges Chlor ausgetreten. Mehrere Kinder wurden nach ersten Informationen verletzt – eins davon schwerer.

Ein Angestellter des Hallenbad am Gräpelweg hatte gegen 11.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr gewählt und starken Chlorgeruch gemeldet. Mehrere Kinder eines Schwimmkurses klagten über Atemwegsreizungen. Sofort rückten mehrere Rettungswagen, der Notarzt und Löschfahrzeuge an. Mehr als 60 Retter waren im Einsatz.

Chlorgasalarm in Hamburger Schwimmbad – mehrere verletzte Kinder in Klinik

Nach ersten Informationen von vor Ort wurden sechs Kinder und eine Betreuerin vom Rettungsdienst versorgt. Fünf Kinder kamen in eine Klinik. Eins der Kinder sei schwerer betroffen, hieß es. Derzeit wird das Gebäude geräumt. Die Feuerwehr nimmt im Schwimmbad und in der Umgebung Messungen vor. Das Areal ist gesperrt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Anfrage bestätigte, sein ein Leck in einer 50-Liter-Chlorflasche als Ursache festgestellt worden. Das Behältnis wurde von den Rettern unter Atemschutz gesichert. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unglück aufgenommen

Wir aktualisieren diesen Artikel laufend.