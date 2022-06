Unglück auf der Alster? Suchaktion nach Stand-up-Paddler in Hamburg

Mit mehreren Booten haben Polizei, Feuerwehr und DLRG am frühen Donnerstagmorgen die Alster abgesucht. Ein Polizeibeamter hatte am Flussufer Zubehör zum Stand-up-Paddeln gefunden – aber kein Board.

Der Beamte hatte die beunruhigende Entdeckung kurz nach 3 Uhr zufällig auf Streife gemacht. Wie der Lagedienst der Polizei der MOPO mitteilte, stand an einer Parkbank im Eichenpark an der Krugkoppelbrücke ein Fahrrad mit einer großen Tasche und einer Luftpumpe – alles, was man braucht, um mit einem aufblasbaren Stand-up-Paddel-Brett (SUP-Board) übers Wasser zu fahren. Auch ein Paar Schuhe fand der Polizist. Doch von dem Besitzer war weit und breit nichts zu sehen.

Das könnte Sie auch intereessieren: Mann springt in die Elbe und will zu Musical schwimmen

Da der Verdacht bestand, der Paddler könnte verunglückt sein, schlug der Beamte Alarm. Die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) suchten mit mehreren Booten die Alster und die angrenzenden Kanäle ab. Die Feuerwehr setzte Wärmebildkameras ein, um die möglicherweise verunglückte Person in der Dunkelheit zu finden.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Suche blieb ergebnislos. Nach fast zwei Stunden wurde der Einsatz gegen 5 Uhr abgebrochen. Das Fahrrad und das SUP-Zubehör wurden sichergestellt.