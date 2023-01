Alarm an Hamburger Bahnhof: Zwei Menschen von Zug erfasst

In Allermöhe ist es am Dienstagabend zu einem Unglück gekommen. Nahe des dortigen Bahnhofs sind zwei Menschen von einem Zug erfasst worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Auch zwei Notärzte waren im Einsatz.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19.40 Uhr zum Sophie-Schoop-Weg gerufen. Dort auf den Gleisen, etwa 250 Meter vom S-Bahnhof entfernt, sollen zwei Personen von einem Regionalexpress erfasst worden sein.

Allermöhe: Notarzt leitet Wiederbelebung ein

Die Beamten fanden im Gleisbett zunächst eine schwer verletzte Person, die nicht ansprechbar war. Ein Notarzt leitete die Wiederbelebung ein. Der Ausgang ist gegenwärtig unklar. Unterdessen ließen die Einsatzkräfte einen weiteren Notarzt anfordern, denn sie hatten laut dem Sprecher eine zweite Person entdeckt. Diese wurde ebenfalls vom Notarzt versorgt und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Die Hintergründe sind derzeit unklar und sollen von der Bundespolizei ermittelt werden. Nach MOPO-Informationen sollen die Opfer Jugendliche sein. Zurzeit gehen die Beamten nicht von einem Suizid, sondern von einem tragischen Unglück aus.