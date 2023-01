Ungewöhnliche Gerüche im Keller – Polizei findet Drogendepot

Wegen „verdächtiger Aktivitäten“ und einer „ungewöhnlichen Geruchsbelästigung“ wurde die Polizei zu einem Wohnhaus am Mariusweg (Jenfeld) gerufen. Der Geruch führte sie in den Keller – und direkt zu einem Drogendepot.

In dem Verschlag und der dazugehörigen Wohnung im Mehrfamilienhaus fanden die Beamten der örtlichen Wache (PK 38) knapp drei Kilo Marihuana, Verpackungsmaterial, Feinwaagen und rund 3300 Euro in bar. „Dadurch ergab sich der Verdacht des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln“, so Polizeisprecher Joscha Ahlers.

Die weiteren Ermittlungen hätten einen Tatverdacht gegen den 42-jährigen Mieter der besagten Wohnung-Keller-Kombo erhärtet. Außerdem sei ein weiterer Mann (47) verdächtig, am Drogenhandel beteiligt gewesen zu sein.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Später kamen sie in U-Haft. Ahlers: „Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.“ (dg)