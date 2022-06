Das Rätsel vom Eichenpark: Gehören diese Sachen einem vermissten Paddler?

Was ist in der Nacht zu vergangenem Donnerstag im Eichenpark passiert? Polizeibeamte hatten am Alsterufer herrenlose Gegenstände entdeckt, die möglicherweise auf ein Unglück hindeuten könnten. Die Hamburger Polizei sucht jetzt dringend Zeugen, die sich in der Nacht zum 23. Juni im Bereich des Parks an der Heilwigstraße (Eimsbüttel) aufgehalten haben.

Gegen 3 Uhr hatten Beamte in einem Streifenwagen ein ungesichertes E-Bike, eine leere SUP-Tasche und Kleidungsstücke, darunter Schuhe („New Balance”), Größe 46,5, bemerkt. Die Aufschrift auf der SUP-Tasche: V3TEC.

Die Polizei fragt: Wem gehören diese Schuhe?

Paddler vermisst? Hamburger Polizei sucht dringend Zeugen

„Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt”, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Streifenwagen-Besatzung habe zudem etwas, „was nicht näher zu beschreiben war”, auf dem Wasser treiben sehen. Da ein Unglück zu der Zeit nicht ausgeschlossen werden konnte, seien sofort Suchmaßnahmen eingeleitet worden, Hilfe gab es von der DLRG und der Feuerwehr. Die Suche – und eine weitere am folgenden Vormittag – wurde ergebnislos abgebrochen.

„Er ergaben sich keine neuen Erkenntnisse auf eine verunglückte Person”, so der Sprecher weiter. Eine zu den Umständen passende Vermisstenanzeige liegt der Polizei bislang ebenso wenig vor. Die Beamten der Wasserschutzpolizei hoffen auf Zeugen, die möglicherweise einen Paddler gesehen haben, der mit seinem Board in Richtung Alster gegangen ist. Der Sprecher: „Oder kann jemand sagen, wem die Gegenstände gehören?” Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789. (dg)