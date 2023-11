Unfallflucht zu Fuß nach Crash auf Autobahn – Hubschrauber im Einsatz

Nach einem Unfall auf der A25 kurz vor Bergedorf sollen zwei Männer aus ihrem Fahrzeug geflüchtet sein. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach ihnen.

Um kurz nach 6 Uhr am Samstagmorgen krachte es: Ein Audi wurde kurz vor der Anschlussstelle Bergedorf von einem anderen Pkw gerammt, der Fahrer aber nur leicht verletzt. Trümmerteile verteilten sich über die A25.

Autobahn für zwei Stunden voll gesperrt

Zwei Männer, die in dem hinteren Wagen saßen, sollen nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet sein. Ein Polizeisprecher: „Weil nicht auszuschließen war, dass sie verletzt sind, ist auch mit einem Hubschrauber nach ihnen gesucht worden.“ Die Suche wurde letztlich ergebnislos abgebrochen – von den Männern fehlte jede Spur.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Innenstadt komplett; für zwei Stunden wurde der Verkehr in Höhe Curslack abgeleitet. Später gaben die Beamten eine Spur wieder frei und führten an der Unfallstelle vorbei. In Anbetracht der frühen Uhrzeit kam es nicht zu längeren Staus.

Die genauen Umstände der Kollision sind noch unklar. Die Polizei wertet die Männer, die geflüchtet sein sollen, aber als mutmaßliche Verursacher. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst übernommen.