Schlimmer Unfall in der Hamburger Innenstadt! Dort krachten am Dienstagvormittag ein Linienbus und ein Handwerkerfahrzeug zusammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Rettungskräften an.

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 12 Uhr in der Steinstraße (Altstadt). Hier krachten ein mit mehreren Fahrgästen besetzter Linienbus und ein VW-Caddy eines Handwerkers zusammen. Der Busfahrer hatte noch versucht, eine Notbremsung einzuleiten. Mehrere Fahrgäste wurden durch den abrupten Aufprall durch den Bus geschleudert.

Bus-Crash in der Hamburger City

Die Rettungskräfte versorgten laut eines Feuerwehrsprechers acht verletzte Personen, unter ihnen auch der Fahrer des Handwerkerautos. Sieben von ihnen kamen in eine Klinik. Lebensgefahr besteht ersten Informationen zufolge für keinen.

Das könnte Sie auch interessieren: Stoppschild überfahren – ein Toter bei Busunfall

Die Polizei sperrte die Steinstraße für die Dauer der Rettungsarbeiten ab. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei untersucht, ob der Handwerker verbotswidrig gewendet haben könnte.