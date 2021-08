Unfall mit zwei Verletzten in Hamburg: VW fliegt nach Fahrspurwechsel auf die Seite

Jenfeld –

Bei einem Unfall in Jenfeld gab es am Mittwochmorgen zwei Verletzte. Ein Wagen kippte bei dem Crash auf die Seite. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an.

Der Unfall geschah nach MOPO-Informationen gegen 7.35 Uhr auf der Rodigallee. Hier waren ein VW und ein Citroen kollidiert.

Ersten Angaben zufolge soll ein Fahrspurwechsel der Auslöser gewesen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Seite geschleudert.

Zwei Verletzte nach Unfall in Hamburg

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen an. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Die Sanitäter versorgten zwei Verletzte. Beide kamen in eine Klinik. Die Rodigallee war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren:Beim Abbiegen – Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Das führte zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen. Denn viele Autofahrer nutzten die Rodigallee als Ausweichstrecke für die Sperrung der A24. Dort war am frühen Mittwochmorgen ein Autotransporter in Flammen aufgegangen.