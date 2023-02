Unfall mit mehreren Fahrzeugen im Elbtunnel – Stau auf der A7

In der dritten Röhre des Elbtunnels ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Röhre musste gesperrt werden. Der Verkehr auf der A7 staute sich in beide Richtungen.

Der Grund: Die Röhre wird momentan aufgrund von Bauarbeiten für beide Fahrtrichtungen genutzt. Daher stockte es auf beiden Seiten. Laut Angaben der Verkehrsleitzentrale staute es sich zwischen Stellingen und Bahrenfeld auf zwei Kilometern. In der Gegenrichtung ab Hausbruch waren es fünf Kilometer.

Unfall im Elbtunnel: Stau in beide Fahrtrichtungen

Dort kommt es morgens regelmäßig zu Stau, diesmal sei der aber durch den Unfall etwas verstärkt gewesen, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. „Der Verkehr beruhigt sich jetzt langsam wieder.“

Das könnte Sie auch interessieren: Frau mit Möbelstücken lebensgefährlich verletzt: „Plötzlich hörten die Schreie auf“

Doch was war überhaupt passiert? Um 8.30 Uhr kam es in der dritten Röhre zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der genaue Ablauf ist noch unklar, verletzt wurde niemand. Die Röhre wurde daraufhin komplett für den Verkehr gesperrt und um 9.22 Uhr wieder freigegeben. (dg)