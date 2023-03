Unfall in Hamburg: Polizist schlägt Scheibe ein, um Rentner zu retten

Nach einem Verkehrsunfall an der Veringstraße in Wilhelmsburg hat ein Polizist die Scheibe eines Mercedes eingeschlagen, um den Fahrer zu retten. Dieser schien bewusstlos und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um kurz nach 14 Uhr am Mittwochnachmittag verlor der Mann mit seinem Wagen laut Polizei die Kontrolle: Zunächst erfasste er mit seiner Limousine den Nissan einer Fahrschule, schleuderte dann auf die andere Straßenseite und touchierte dort mehrere geparkte Fahrzeuge. Es war Glück, dass kein Mensch auf der belebten Veringstraße zu Schaden kam.

Nach Unfall: Verletzter kommt ins Krankenhaus

Polizisten, die kurz darauf eintrafen, sahen den Mann bewusstlos am Steuer sitzen – ein erfahrener Beamter zögerte nicht lange, schlug die Scheibe ein, öffnete die Tür, zog den Rentner heraus und stabilisierte ihn. Rettungskräfte der Feuerwehr übernahmen und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Auch ein Notarzt war sicherheitshalber alarmiert worden.

Die Veringstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Einziges Problem: Die Busse konnten nicht weiter, die Straße bot keine Wendemöglichkeit. Erst nach Aufhebung der Sperrung konnten die Gelenkbusse weiter.

Nach MOPO-Informationen war eine Erkrankung des Mannes wohl ursächlich für den Unfall, er war offenbar stark unterzuckert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (dg/röer)