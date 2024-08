Unfall in Wilhelmsburg: Lkw fährt durch Hecke

Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Lkw in Wilhelmsburg für Aufruhr: Der Laster war durch eine Hecke gefahren und in bedenkliche Schieflage geraten.

Um 15.20 Uhr wurde die Polizei in die Straße Vogelhüttendeich (Wilhelmsburg) gerufen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes sagte. Dort war ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster rechts von der Straße abgekommen. Der Laster fuhr anschließend durch eine Hecke und kam schief in der Böschung zum Stehen.

Wilhelmsburg: Fahrer blieb unverletzt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Warum er mit dem Laster von der Straße abkam, ist allerdings noch unklar. Ein medizinischer Notfall oder Alkohol am Steuer könne laut Sprecher aber ausgeschlossen werden.

Gegen 17 Uhr barg die Feuerwehr den Laster aus dem Graben. Die Straße wurde dafür in beide Richtungen gesperrt. (mwi)