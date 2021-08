Hamburg: Mann nach Unfall eingeklemmt – Passanten greifen ein

Schwerer Unfall in Hummelsbüttel: Am Sonntagabend sind auf dem Hummelbütteler Weg zwei Autos zusammengestoßen. Ein Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Passanten befreiten ihn, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Der Notruf ging um kurz nach 20 Uhr bei der Feuerwehr ein: Ein Pkw habe sich überschlagen, eine Person sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, hieß es.

Unfall in Hamburg: BMW-Fahrerin kracht in Hyundai

Sofort machten sich die Retter auf den Weg. Als sie an der Unfallstelle eintrafen, war der Fahrer des überschlagenen Hyundai bereits von kräftigen Passanten aus dem verbeulten Wagen gezogen worden. Der Mann wurde umgehend auf eine Trage gebettet und ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger kracht gegen Baum und stirbt

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu dem Unfall, als die Fahrerin eines BMW aus der Straße Am Karpfenteich nach links in den Hummelsbüttler Weg einbiegen wollte und dabei gegen den Hyundai stieß, der in Richtung Poppenbüttel unterwegs war. Bei der Kollision wurde der Hyundai in die Luft geschleudert und überschlug sich. Ein entgegenkommender Passat konnte gerade noch ausweichen, landete aber in einer Hecke. Ein am Fahrbahnrand parkendes Auto wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und stark am Heck beschädigt.

Der Hummelsbüttler Weg musste für die Dauer der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen voll gesperrt werden. Der Busverkehr wurde umgeleitet. (ng)