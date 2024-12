Unfall in Harburger Innenstadt: Zwei Menschen im Krankenhaus

In der Harburger Innenstadt ereignete sich am Montagabend ein Autounfall. Die Straße wurde zweitweise gesperrt. Ein Fahrer und ein Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.30 Uhr krachte es auf der Hannoverschen Straße unter der Brücke der Stadtautobahn in Wilstorf, so ein Sprecher der Polizei. Ein grauer Kleinwagen stieß im Bereich einer Kreuzung mit einem roten Nissan zusammen. Laut einem Reporter vor Ort soll es sich um einen klassischen Abbiegeunfall gehandelt haben.

Harburg: Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus

Zwei Beteiligte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie bei dem Zusammenstoß verletzt wurden, ist unklar. Der Polizeisprecher erklärte allerdings, er gehe nicht von schwereren Verletzungen aus.

Die Straße wurde für etwa 45 Minuten gesperrt, so die Polizei. Keines der Fahrzeuge soll nach dem Unfall noch fahrbereit gewesen sein. (mp)