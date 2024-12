Messer, Bierkrüge, Vasen, sogar Klopapier und Seife: In Hamburgs Restaurants wird geklaut. Gäste lassen teils teures Zubehör heimlich in ihre Taschen wandern. Und das wird für die Inhaber immer mehr zur Herausforderung. „Das Problem hat zugenommen“, sagt Jens Stacklies, Hamburgs Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). „Es wird alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest ist.“ Von einem „moralischen Verfall“ ist die Rede. Der erstaunliche Grund für den Anstieg, welche skurrilen Dinge schon eingesteckt wurden, wie Erwischte reagieren – und mit welchen Tricks die Gastronomen sich zur Wehr setzen.