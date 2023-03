Crash in Hamburgs City: Verfolgungsjagd endet in Schaufenster

Mit hoher Geschwindigkeit fährt ein Passat am frühen Donnerstagmorgen durch die Hamburger City, verfolgt von einem Streifenwagen – und kracht in ein Schaufenster an der Mönckebergstraße. Für Busse war die Straße vorübergehend gesperrt.

Der Unfall ereignet sich um 4.17 Uhr an der Kreuzung der Einkaufsmeile mit der Bergstraße, schräg gegenüber der Petrikirche. Mit überhöhter Geschwindigkeit flieht ein Passatfahrer (45) vor der Polizei, über Glockengießerwall in Richtung Alster und zurück.

Im Bereich einer Baustelle verliert der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Wagen. Der Passat kracht in ein Schaufenster und bleibt in einem Graben hängen, der für Bauarbeiten ausgehoben worden ist. Zum Hintergrund der Verfolgungsjagd machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Crash bei Verfolgungsjagd in Hamburger City

Fahrer und Beifahrein (36) werden leicht verletzt. Einer der Insassen versucht noch zu fliehen, wird aber etwa 150 Meter weiter am Ballindamm aufgegriffen.

Der 45 Jahre alte Fahrer soll nach Polizeiangaben leicht alkoholisiert gewesen sein und keinen Führerschein besitzen. Beide Insassen verletzten sich leicht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr zieht den stark beschädigten Wagen aus dem Graben. Die Polizei hat es anschließend sichergestellt. Die Mönckebergstraße bleibt rund anderthalb Stunden lang bis etwa 5.50 Uhr für Busse gesperrt.

Auf den 45-Jährigen warten jetzt eine Anzeige wegen zahlreicher Vergehen: Wegen des Fahrens ohne Führerschein, Alkohol am Steuer, Verdacht auf Straßenrennen, Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung an der Beifahrerin.