Schwerer Verkehrsunfall in Billstedt: An der Legienstraße sind am Sonntagmorgen ein Taxi und ein Hyundai miteinander kollidiert. Das bestätigte der Lagedienst der Hamburger Polizei. Es gab mehrere Verletzte.

Den weiteren Angaben nach hatte der Taxi-Fahrer um kurz vor 8 Uhr die Kontrolle verloren und seinen Mercedes in den Gegenverkehr gelenkt. „Dort kam es dann zum frontalen Zusammenstoß“, sagte ein Lagedienst-Sprecher.

Hamburg: Taxi gerät in Gegenverkehr – mehrere Verletzte

An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden, sie müssten abgeschleppt werden. Informiert worden war die Polizei durch das im Mercedes integrierte und automatische Notrufsystem. „Die Insassen und Fahrer beider Autos konnte die Fahrzeuge eigenständig verlassen“, so der Sprecher weiter. Vier Menschen seien leicht verletzt worden.

Die Legienstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Verkehrsunfalldienst übernahm die weiteren Ermittlungen.

Erst am Samstagmorgen hatte es in Barmbek-Süd einen Unfall mit Taxi-Beteiligung gegeben: Dabei stieß ein Fahrer mit seinem Taxi gegen einen Ampelmast, steuerte dann über den Fußweg und kam letztlich an einem anderen Mast zum Stehen. Durch die Kollision mit der Ampel verlor das Auto einen Vorderreifen. Eine Frau wurde verletzt. (dg)