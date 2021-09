Auf der Alsterkrugchaussee, kurz vorm Hamburger Flughafen, sind am Freitagabend zwei Autos miteinander kollidiert – mitten im Starkregen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Sie war in einem VW Polo unterwegs und gilt laut ersten Erkenntnissen der Polizei als Unfallverursacherin. Bei dem Crash mit dem Mercedes verformte sich die Karosserie ihres Kleinwagens so sehr, dass sie aus dem Auto heraus geschnitten werden musste. Auf der Fahrt in die Klinik wurde sie von einem Notarzt begleitet und untersucht.

Unfall in Hamburg: Regen, Alkohol und ein abgerissener Reifen

„Die Frau war nicht unerheblich alkoholisiert“, so ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. Man soll ihr rund zwei Promille im Atem nachgewiesen haben. Der genaue Unfallhergang ist indes noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst arbeite an dem Fall. „Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.“ Auch ein Sachverständiger sei hinzugezogen worden.

Die Alsterkrugchaussee musste für die Unfallaufnahme für eine längere Zeit gesperrt werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt; der Aufprall war so stark, dass ein Vorderreifen aus der Achse gerissen wurde. Der Fahrer wurde am Unfallort von Sanitätern behandelt, musste aber nichts ins Krankenhaus gebracht werden. (dg)