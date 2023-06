Schrecklicher Unfall in Hamburg: Radfahrer von Laster mitgeschleift – tot

Tödlicher Unfall in Wilhelmsburg: Am Georgswerder Bogen ist am Donnerstag ein Radfahrer von einem Laster erfasst und mitgeschleift worden. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei bestätigte.

Um kurz nach 13 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung zum Veddeler Bogen: Der Lkw-Fahrer wollte wohl abbiegen, übersah dabei den Radfahrer – laut Polizei seien die „genauen Umstände noch unklar“. Die Ermittlungen dauerten an.

Lkw-Fahrer erleidet Schock – Radler stirbt vor Ort

Der Radler, ein 62-Jähriger, wurde nach dem Zusammenstoß wohl mehrere Meter mitgeschleift, ehe der Fahrer den Laster stoppte. „Der Radfahrer erlag vor Ort seinen Verletzungen“, so ein Polizeisprecher. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit Schocksymptomen in ein Krankenhaus.

Der Georgswerder Bogen wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt, der Busverkehr wurde umgeleitet. (dg)