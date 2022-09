Unfall in Hamburg: Mädchen (4, 12) von Autofahrerin erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Straße Kroogblöcke in Horn sind am Donnerstag zwei vier und zwölf Jahre alte Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Hamburger Polizei sucht nun Zeugen.

Den Angaben der Beamten nach sollen die Kinder um kurz vor 16 Uhr zwischen geparkten Autos „unvermittelt“ auf die Straße gegangen sein. Ein Sprecher: „Die Vierjährige führte hierbei einen Roller mit sich.“

Hamburg: Mädchen (4, 12) von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Mädchen wurden von einem schwarzen VW Golf erfasst. Am Lenker saß eine 51-jährige Frau, die in Richtung Querkamp fuhr. „Die Kinder wurden unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen“, so der Sprecher weiter. „Lebensgefahr besteht nicht.“

Beamte des Verkehrsunfalldienstes, die die Ermittlungen übernommen haben, zogen einen Sachverständigen hinzu und setzten einen 3D-Scanner ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 428 65 4961 oder eine E-Mail an vd4@polizei.hamburg.de. (dg)