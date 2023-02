Unfall in Hamburg: Frau rettet sich in letzter Sekunde

Großes Glück für eine Frau in Neuengamme: Sie sprang am Samstag am Neuengammer Hauptdeich in letzter Sekunde zur Seite, ehe sie von einem Auto erfasst werden konnte.

Laut Polizei übersah ein 84 Jahre alter Mercedesfahrer einen Kleinbus, der auf der Straße geparkt hatte. Die Fahrerin des Kleinbusses war gerade dabei, ihren Hund in den Kofferraum zu heben, als der Mercedes gegen den Bus fuhr.

Unfall in Hamburg: Hund wird aus Kofferraum geschleudert

Die Frau konnte zur Seite springen, der Hund wurde durch den Aufprall aus dem Kofferraum geschleudert. Der 84-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, er kam in ein Krankenhaus. Die Frau erlitt einen Schock. Wie es dem Hund ging, war zunächst unbekannt.

„Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit“, so ein Polizeisprecher. Der Neuengammer Hauptdeich war für rund eine Stunde gesperrt. Die Schadensshöhe ist noch unbekannt. (dg)