Unfall in Hamburg: Auto brettert in Laden und hinterlässt Spur der Verwüstung

Schwerer Unfall in Harburg! Beim Einparken ist ein VW-Fahrer am Sonntagabend in ein Geschäft gebrettert. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 19 Uhr in der Straße Kleiner Schippsee, wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte. Nach ersten Informationen fuhr der Autofahrer – ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist zur Zeit noch unklar – beim Einparken mit Vollgas in den Laden.

Glück im Unglück: Der Laden wird derzeit renoviert

Die Scheibenfront zersprang in unzählige Scherben – der Wagen blieb erst im Geschäft stehen. Der Laden wird derzeit renoviert, weshalb mehrere Bau-Utensilien dort deponiert waren.

Keine der vier Pkw-Insassen wurde verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. (elu)