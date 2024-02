Keller in Hamburg brennt: Löschversuch geht mächtig schief – Frau stolpert bei Flucht

Bei einem Kellerbrand an der August-Bebel-Straße in Bergedorf sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser.

Dichter Qualm zog gegen 14 Uhr aus dem Keller in Richtung Straße. Zeugen informierten Polizei und Feuerwehr. Die sperrten kurz darauf die Straße und betraten unter Atemschutz das Gebäude.

Mann verliert beinahe das Bewusstsein – Frau stolpert und verletzt sich

Ein Mann wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung behandelt; er soll versucht haben, den in Brand geratenen Keller-Wäschetrockner selbst zu löschen. Dabei habe er er laut Feuerwehr beinahe das Bewusstsein verloren. Eine ältere Frau stolperte beim Verlassen des Hauses, zog sich eine Kopfplatzwunde zu. „Beide wurden behandelt“, so ein Sprecher.

Die Polizei sperrte für den Löscheinsatz der Feuerwehr die Straße, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Retter gingen mit mehreren Schläuchen in den Keller und löschten die Flammen. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet. Nach 90 Minuten wurde der Einsatz für beendet erklärt. Warum der Wäschetrockner Feuer fing, ist unbekannt. (dg)