Unfall im Hamburger Berufsverkehr: Auto überschlägt sich – mehrere Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Mundsburger Damm (Uhlenhorst) sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ließ die Straße sperren, es kam zu Staus im Berufsverkehr.

Es krachte um 8.45 Uhr. Einem Sprecher der Polizei zufolge waren mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Kollision muss so heftig gewesen sein, dass ein Auto sich sogar überschlug. Es landete auf dem Dach.

Mehrere Verletzte von Sanitätern versorgt

Die Unfallstelle sei weiträumig abgesperrt worden. Die Feuerwehr habe verletzte Personen versorgt; wie viele Menschen genau verletzt wurden, ist noch unklar. Wie die MOPO erfuhr, sollen mindestens drei Menschen von Rettungskräften versorgt worden sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungsdienst am Limit: Was die Feuerwehr jetzt ändern will

Durch die Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Pendler wurden angewiesen, die Unfallstelle zu meiden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, den genauen Unfallablauf zu rekonstruieren. (dg)