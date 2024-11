Unfall im Hafen: Auto fährt in eine Baugrube

Unglück in Waltershof: Ein Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug die Absperrungen zu einer Baustelle durchbrochen und ist in einer Baugrube zum Stehen gekommen.

Der Notruf erreichte die Polizei gegen 18.15 Uhr: An der Dradenaustraße sei ein Pkw von der Straße abgekommen, habe Absperrungen durchbrochen und sei in einer rund ein Meter tiefen Baugrube gelandet. Die Einsatzkräfte fanden den Wagen in einem Sandhaufen stehend vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Bande plündert Lidl-Markt in Hamburg mit dreister Masche – alle in Haft

Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten und infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann wurde in Begleitung eines Notarztes per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Dradenaustraße, durch eine Baustelle derzeit verengt, war für die Rettungsarbeiten voll gesperrt.