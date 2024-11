Bande plündert Lidl-Markt in Hamburg mit dreister Masche – alle in Haft

Zivilfahnder sind am Dienstagnachmittag in Farmsen-Berne einer gerissenen Diebesbande auf die Spur gekommen. Die vier Männer hatten auf perfide Weise einen Lidl-Markt am Bahnhof geplündert. Alle wurden auf frischer Tat erwischt und festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, waren Zivilfahnder gegen 16.30 Uhr am U-Bahnhof auf drei Männer (27, 47 und 51 Jahre) aufmerksam geworden, die prallgefüllte Einkaufstaschen an einen weiteren Mann (40) übergaben. Kurz darauf verschwand das Trio wieder in einen Lidl-Markt am Ivo-Hauptmann-Ring. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die zivilen Polizisten schon an ihre Fersen geheftet.

Waren im Wert von fast 800 Euro entwendet

Die Fahnder konnten beobachten, wie zwei der Männer in den Laden gingen, der dritte wartete vor der Eingangsschranke. Im Discounter sahen die Beamten, wie die zwei Männer Waren in Einkaufstüten steckten und wieder in Richtung Eingang gingen. Dort wartete der Komplize, löste die Flügeltüren aus und ermöglichte es den Männern so, den Laden zu verlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Tod war immer dabei: Sprengmeister geht nach 520 Bomben in Ruhestand

Als das Trio den am Bahnhof wartenden 40-jährigen Komplizen zur Übergabe des Diebesguts ansteuerte, schlugen die Polizisten zu. Alle vier Männer wurden festgenommen. Die Beute im Gesamtwert von fast 800 Euro wurde sichergestellt. Die aus Georgien stammenden Männer, die der Polizei wegen ähnlicher Delikte bekannt waren, kamen vor den Haftrichter.