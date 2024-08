Motorrad geht in Flammen auf – Teenie-Biker hat riesiges Glück

Schwerer Unfall in Winterhude! Am späten Mittwochabend kollidierte ein Motorrad mit einem Auto. Der 19-jährige Biker hatte Riesen-Glück – seine Maschine ging kurz nach dem Crash in Flammen auf.

Der Unfall passierte gegen 23 Uhr auf der Maria-Louisen-Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 55-jährige Autofahrerin mit ihrem Volvo in die Straße Leinpfad einbiegen.

Unfall in Winterhude: Motorrad fängt Feuer

Dabei übersah die Frau ein entgegenkommendes Motorrad oder unterschätzte dessen Geschwindigkeit. Der 19-jährige Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Auto. Der junge Mann stürzte, konnte aber offensichtlich selbstständig wieder aufstehen und sich retten – seine Maschine ging nämlich kurze Zeit später in Flammen auf und brannte lichterloh.

Der 19-Jährige wurde mit leichten Hand- und Knie-Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei. (elu)