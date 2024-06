Zwei Verletzte in der City: Unfall verschärft Staulage in der Stadt

Ein Unfall in St. Georg hat am Samstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz erfordert. Zwei Autos waren kollidiert, ein Mensch musste befreit werden. Wegen der ohnehin angespannten Verkehrslage kommt es zu längeren Wartezeiten.

Die Rettungskräfte wurden gegen 14 Uhr zur Sechslingspforte gerufen. Dort waren zwei Autos miteinander kollidiert. Es gab zwei Leichtverletzte.

Polizei sperrt Unfallort ab – Stau

Einer von ihnen war in seinem Fahrzeug eingeschlossen, musste von Feuerwehrkräften befreit werden und kam in die Klinik. Der Bereich am Unfallort wurde von der Polizei abgesperrt.

Weil viele Autofahrer die Straße wegen der gesperrten A7 als Ausweichstrecke nutzten, verschärft sich die Staulage im Innenstadtbereich durch den Unfall weiter.