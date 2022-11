Schwerer Unfall auf Hamburger Kreuzung: Autofahrerin übersieht Motorrad

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer in Hoheluft-Ost gekommen. Daraufhin ist die Breitenfelder Straße in Richtung Altona gesperrt worden.

Gegen 16 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung Breitenfelder Straße/Löwenstraße. Offenbar hat eine Autofahrerin einen Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen, bestätigte ein Polizeisprecher der MOPO.

Der Motorradfahrer ist daraufhin gestürzt und schwer verletzt worden – er kam ins Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.

Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, sei derzeit laut Polizei noch unklar. Die Breitenfelder Straße ist während des Einsatzes in Richtung Altona für anderthalb Stunden gesperrt gewesen.

Insgesamt waren vier Streifenwagen der Polizei am Einsatz beteiligt. Der Unfalldienst ist derzeit noch vor Ort. (elu)