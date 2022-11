Nach Kellerbrand: Beliebter Grill-Imbiss in Hamburg geschlossen

Ein Kellerbrand hat in der Nacht zu Samstag hohen Sachschaden in einem Imbiss in Dulsberg verursacht. Das Feuer war kurz nach Mitternacht ausgebrochen.

Gegen 0.15 Uhr meldete ein Anrufer starke Rauchentwicklung aus dem Geschäft an der Dithmarscher Straße. Nach wenigen Minuten waren ein Löschzug und eine Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Kellerbrand bei Imbiss in Hamburg – hoher Sachschaden

Unter Atemschutz lokalisierten die Retter den Brand im Keller des Grill-Imbiss. Nach gut 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Durch Qualm und Ruß entstand aber hoher Sachschaden. Das Geschäft wird den Betrieb auf unbestimmte Zeit nicht aufnehmen können. Die Polizei ermittelt die Brandursache.