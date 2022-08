Unfall auf dem Weg zur Einschulung: Mehrere Verletzte, darunter ein Kind (6)

Schwerer Verkehrsunfall in Bramfeld: Auf der Steilshooper Allee sind am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Ein Transporter, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, soll gegen 8.30 Uhr in den Gegenverkehr gelenkt worden sein – warum, ist noch unklar. Die Fahrerin wurde durch die Kollision mit dem Opel leicht verletzt. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Frau schwerer verletzt sei.

Hamburg: Unfall auf dem Weg zur Schule – vier Verletzte

Der Opel landete in einer Böschung am Straßenrand. In dem Fahrzeug: drei Menschen, darunter ein sechsjähriges Kind, das offenbar gerade auf dem Weg zur Einschulung war. „Alle wurden leicht verletzt“, so ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten ließen die Straße sperren. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen. Der Unfalldienst übernahm die Ermittlungen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. (dg)