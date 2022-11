Schwerer Unfall auf dem Schulweg: Mädchen läuft vor Auto

Schwerer Unfall in Poppenbüttel: Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag auf dem Weg zur Schule schwer verletzt worden. Die Schülerin lief offenbar vor ein Auto.

Gegen 8 Uhr sei das Mädchen laut Polizei am Heegbarg in Poppenbüttel unterwegs gewesen. In Höhe des Granitwegs sei die 11-jährige erst zwischen Fahrzeugen hindurch gegangen und dann auf die Straße gelaufen.

Hamburg: Mädchen (11) bei Unfall schwer verletzt

Eine 36-jährige Opel-Fahrerin habe der Schülerin nicht mehr ausweichen können, so die Beamten. Die 11-Jährige wurde schwer verletzt, neben Prellungen habe sie sich mutmaßlich auch mehrere Knochen gebrochen.

Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste der Heegbarg nach Polizeiangaben für kurze Zeit gesperrt werden. (mp)