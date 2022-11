Unfall auf Autobahn in Hamburg – ein Schwerverletzter und langer Stau

Bei einem Unfall auf der A1 in Höhe Moorfleet hat es am Donnerstagnachmittag einen Verletzten gegeben. Die Autobahn wurde in Richtung Norden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich dadurch bin Stillhorn zurück.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 13.45 Uhr. Ein Autofahrer, der in Richtung Norden in Höhe Moorfleet unterwegs war, war hinter dem Lenkrad zusammengesackt. Der Wagen geriet außer Kontrolle, driftete nach rechts von der Mittelspur ab und krachte dann in eine Begrenzungsmauer.

Fahrer am Steuer erkrankt – Auto bricht aus

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an. Bei Eintreffen der Retter soll der Fahrer laut Feuerwehr wieder ansprechbar gewesen sein. Er kam in eine Klinik.

Die Autobahn war für rund eine Stunde gesperrt. Dies führte zu langen Staus bis hoch nach Stillhorn.